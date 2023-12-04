В России и мире

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина

Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место, подсчитали на основании открытых данных.

Так, США закупили игристого вина на 981 миллион долларов, Великобритания — на 764 миллиона, а Япония — на 485 миллионов, пишут РИА Новости.

Любят шампанское и в европейских странах. Четвертое место в рейтинге заняла Германия, импортировавшая его на 321 миллион долларов, пятой стала Италия с закупками на 235 миллионов, а шестой — Бельгия с 216 миллионами.

Кроме того, в десятку вошли Швейцария — импорт составил 159 миллионов долларов, а также Австралия — 158 миллионов. Россия оказалась на девятой строчке с закупками на 155 миллионов, а замкнула десятку Канада — 134 миллиона долларов.