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В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц

Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Тер-Газарянц умер в Москве в последний день 2023 года, сообщили в МИД РФ.

«Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 31 декабря 2023 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Арташесович Тер-Газарянц», - цитируют сообщение РИА Новости.

Подчёркивается, что дипломат внёс большой вклад в развитие отношений России с африканскими странами.

В описании биографии в МИД РФ рассказывается, что Тер-Газарянц, пройдя войну, окончил Военно-политическую академию имени Владимира Ленина и в 1950 году начал свою карьеру первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении. В период с 1955 по 1973 годы занимал должности заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи, заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, старшего референта отдела ЦК КПСС, секретаря и второго секретаря ЦК КП Армении. А в марте 1973 года дипломат был назначен послом СССР в Сенегале, после, в июне 1981 года, послом в Зимбабве.

«Светлая и добрая память о Георгии Тер-Газарянце навсегда сохранится в памяти его родных и близких, друзей и товарищей по работе», - добавил в МИД РФ.