Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Реформа ОМСУ первый этап
как пользоваться газом
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
Два хита псковской кухни
«Истфакт» Сокровища Острова
«обратный отсчет» с губернатором
Псков кофейни и пекарни
Бытовые услуги и социальный контракт
Господин Рейтингомер
2023 полититоги
Контейнеры в снегу
коронные фразы
 
 
 
ещё В России и мире 04.12.2023 18:390 Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ 03.01.2024 21:200 Площадь льда на Балтике превышает показатели в четыре раза заявили в Финляндии 03.01.2024 21:000 В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц 03.01.2024 20:000 О проявлении синдрома праздничного сердца рассказали в Минздраве 03.01.2024 19:400 Больше половины отходов сортируют в России 03.01.2024 18:401 Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 28.12.2023 17:5814 Торжество мракобесия накануне Нового года 28.12.2023 14:300 Интерактив: «Морды» в мясо 02.01.2024 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц

03.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Тер-Газарянц умер в Москве в последний день 2023 года, сообщили в МИД РФ.

«Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 31 декабря 2023 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Арташесович Тер-Газарянц», - цитируют сообщение РИА Новости.

Подчёркивается, что дипломат внёс большой вклад в развитие отношений России с африканскими странами.

В описании биографии в МИД РФ рассказывается, что Тер-Газарянц, пройдя войну, окончил Военно-политическую академию имени Владимира Ленина и в 1950 году начал свою карьеру первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении. В период с 1955 по 1973 годы занимал должности заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи, заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, старшего референта отдела ЦК КПСС, секретаря и второго секретаря ЦК КП Армении. А в марте 1973 года дипломат был назначен послом СССР в Сенегале, после, в июне 1981 года, послом в Зимбабве.

«Светлая и добрая память о Георгии Тер-Газарянце навсегда сохранится в памяти его родных и близких, друзей и товарищей по работе», - добавил в МИД РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 395 человек
03.01.2024, 22:000 Как наладить здоровый сон, рассказал невролог 03.01.2024, 21:400 Традиционная выставка «Новые книги на Конной» пройдет в Пскове 03.01.2024, 21:200 Площадь льда на Балтике превышает показатели в четыре раза заявили в Финляндии 03.01.2024, 21:000 В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц
03.01.2024, 20:400 Концерт в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в Пскове  03.01.2024, 20:200 Почти 70 территорий благоустроили в Пскове по нацпроекту «Жилье и городская среда» 03.01.2024, 20:050 Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО 03.01.2024, 20:000 О проявлении синдрома праздничного сердца рассказали в Минздраве
03.01.2024, 19:400 Больше половины отходов сортируют в России 03.01.2024, 19:200 Производство сладостей возросло в России 03.01.2024, 19:000 Рождественская акция для родителей с детьми состоится в Псковском музее-заповеднике 03.01.2024, 18:401 Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
03.01.2024, 18:200 Косуль запечатлела видеокамера на территории ОЭЗ «Моглино» 03.01.2024, 18:000 «Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года  03.01.2024, 17:400 28-градусный мороз ожидается на территории Псковской области 4 января 03.01.2024, 17:200 Презентация книги стихов филолога Александра Егорова состоится в Пскове
03.01.2024, 17:000 Анонсированы мероприятия Псковского музея-заповедника на 4 января 03.01.2024, 16:400 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения 03.01.2024, 16:200 Череду новогодних музыкальных вечеров открывают в «Михайловском» 03.01.2024, 16:001 Митрополит Арсений встретился с сестрами милосердия
03.01.2024, 15:401 Около 100 избыточных административных процедур в строительстве сократило правительство РФ 03.01.2024, 15:201 Изменения в упражнения при сдаче экзамена на права для мотоциклистов предложило внести МВД 03.01.2024, 15:001 Мастер-класс по изготовлению игрушек пройдет в Пскове 03.01.2024, 14:401 Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина
03.01.2024, 14:200 Кандидатов на должность биолога приглашают на службу псковское УМВД России 03.01.2024, 14:001 Более 10 пожаров случилось в Псковской области в новом году  03.01.2024, 13:400 Продлен упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию 03.01.2024, 13:201 О серьезном влиянии выпитого во время банных процедур кофе рассказал кардиолог
03.01.2024, 13:000 Отопление включили в великолукской деревне Переслегино 03.01.2024, 12:400 Без вести пропавшего псковича разыскивают полицейские 03.01.2024, 12:200 Сообщения о скором «сенсационном заявлении» президента Песков назвал фейком 03.01.2024, 12:051 Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2024 году
03.01.2024, 12:000 Святогорье на картинах одного из лучших пейзажистов России экспонируют в «Михайловском» 03.01.2024, 11:400 Мужчина пострадал при пожаре в Стругах Красных 31 декабря  03.01.2024, 11:222 Отопление пропало в великолукской деревне Переслегино из-за аварийной остановки котельной 03.01.2024, 11:001 Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о создании станций «Венера»
03.01.2024, 10:200 Островский район борется за всероссийскую премию «Служение» 03.01.2024, 10:070 Об угрозе демографического коллапса в мире предупредил Илон Маск 03.01.2024, 10:002 Пункты сбора подписей в приемных ЕР в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области 03.01.2024, 09:400 В Роскачестве рассказали о способах вернуть подарок, если нет чека
03.01.2024, 09:201 Названы самые популярные города для проведения новогодних каникул 03.01.2024, 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 02.01.2024, 22:000 Каким должен быть режим сна в новогодние праздники, объяснили специалисты 02.01.2024, 21:400 Как выбрать правильную омывайку, напомнили в Роскачестве
02.01.2024, 21:200 Почти 300 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю 02.01.2024, 21:000 Тарифы ЖКХ в России в 2024 году вырастут в среднем на 10% 02.01.2024, 20:400 О пользе и вреде граната рассказала диетолог 02.01.2024, 20:200 Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни
02.01.2024, 20:000 Более четырех тысяч случаев заражения ОРВИ зафиксировали в Псковской области на последней неделе 2023 года 02.01.2024, 19:400 В России вступят в силу новые правила получения вида на жительство 02.01.2024, 19:200 Жилой дом горел в локнянской деревне 02.01.2024, 19:000 Толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
02.01.2024, 18:400 Новогодние подарки передали детям Херсонщины из Псковской области 02.01.2024, 18:200 Назван максимальный срок безопасного хранения салатов 02.01.2024, 18:002 Шесть младенцев родились в Псковском перинатальном центре 31 декабря и 1 января 02.01.2024, 17:400 Пропавшего в 2022 году мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках
02.01.2024, 17:200 Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области 02.01.2024, 17:000 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году. ВИДЕО 02.01.2024, 16:400 Псковичи могут увидеть старые новогодние открытки в областной библиотеке имени Курбатова 02.01.2024, 16:201 До -26 градусов прогнозируют в Псковской области 3 января
02.01.2024, 16:000 Жители СЗФО рассказали, где они хотят жить в 2024 год 02.01.2024, 15:400 Псковский музей-заповедник разорвал три контакта с подрядчиками в 2023 году 02.01.2024, 15:200 Ушел из жизни новоржевский журналист-краевед Владимир Федоров 02.01.2024, 15:000 Фотофакт: Краснокнижный седой дятел замечен в Пскове
02.01.2024, 14:400 Продолжается подготовка к реставрации музея-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске 02.01.2024, 14:200 Вода заканчивается в псковском приюте «Лесопилка» 02.01.2024, 13:591 Названа причина массового отключения электричества в Великих Луках 02.01.2024, 13:400 Псковский музей-заповедник посетили около 700 тысяч человек в 2023 году
02.01.2024, 13:200 Переизбыток конфет может стать причиной плохого иммунитета, заявила врач 02.01.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 02.01.2024, 12:400 Мужчина попытался проникнуть в закрытый магазин в Гдове и попался росгвардейцам 02.01.2024, 12:201 Мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Псковской области
02.01.2024, 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 02.01.2024, 11:400 Риск утечки данных из электронных медицинских карт оценила адвокат 02.01.2024, 11:200 Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса 02.01.2024, 11:000 Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Великих Луках ночью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru