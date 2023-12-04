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Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством

05.01.2024 17:46|ПсковКомментариев: 0

Около 17 тысяч человек, больных COVID-19, могли умереть из-за приема препарата против малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии в Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции, сообщили французские ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, передает РИА Новости.

«Во время первой волны пандемий использование HCQ (гидроксихлорохина. – Прим. ред.) не по назначению было предложено в качестве варианта лечения COVID-19. Однако последующие исследования зафиксировали неблагоприятный баланс риска и пользы, в том числе исследование RECOVERY, которое показало значительное увеличение сердечной смертности, а также тенденцию к увеличению риска смертности от иных причин при приеме гидроксихлорохина», — говорится в материале.

При этом в исследовании подчеркивается, что жертв препарата может быть намного больше, поскольку ученые изучили данные лишь за период с марта по июль 2020 года.

Гидроксихлорохин — это противомалярийный препарат. Он также может оказывать умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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