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13-летний подросток первым в истории прошел все уровни игры «Тетрис»

Подросток из штата Оклахома (США )Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». Об этом пишут иностранные и российские СМИ.

13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Игрок рассказал изданию, что «он невероятно рад» своему достижению. По его словам, в «Тетрис» легко начать играть, но сложно добиться мастерства.

Отмечается, что до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту.

Как напоминает «Лента.ру», концепция «Тетриса» придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Первая версия игры была выпущена 6 июня 1984 года. В 2007 году «Тетрис» как одну из важнейших компьютерных игр в истории приняли на сохранение в Библиотеку Конгресса США.