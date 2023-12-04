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В порту Петербурга изъяли более тонны кокаина на 11 млрд рублей

10.01.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники таможни и ФСБ изъяли свыше тонны кокаина на сумму 11 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом 10 января сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

«Более тонны кокаина нашли таможенники в контейнере из Никарагуа. Наркотик на 11 млрд рублей задержали вместе с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.

При проверке контейнера выяснилось, что контрабандисты спрятали в его верхней части около 1 тыс. брикетов со спрессованным порошком. ФТС также представила соответствующие кадры, на которых можно увидеть, что часть брикетов была замаскирована под продукцию бренда Dior, пишут «Известия».

Экспертиза подтвердила, что в них находится кокаин. По факту обнаружения партии наркотического вещества возбуждено уголовное дело.

Напомним, перед Новым годом транспортировку крупной партии наркотиков прервали в Псковской области. На пунктах пропуска таможни обнаружили растительные наркотики на сумму около 800 млн рублей.

Теги: #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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