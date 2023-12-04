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Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Виктория Абрамченко

Россию не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых, из этого лучше делать корма для рыб, заявила в интервью вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», - ответила Виктория Абрамченко на вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России.

Она отметила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания, а также сырьем, необходимым для них. К примеру, в нашей стране достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.

«Есть сегмент производителей, которые готовы из наших зерновых делать вот это самое "питание будущего", необходимое для веганов или спортсменов. И это направление будет развиваться», - цитируют вице-премьера РИА Новости.