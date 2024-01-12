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В Японии создали колонки, передающие звуки и 60 запахов

Японская компания Aromajoin на выставке потребительской электроники CES 2024 представила уникальные колонки Aroma Speaker 60, способные передавать и звуки, и запахи.

Колонки состоят из десяти динамиков, в каждом из которых находится картридж с шестью базовыми ароматами, то есть колонки способны воспроизвести 60 запахов, и их можно будет почувствовать на расстоянии до двух метров, пишет RuNews24.

Издание Yankodesign заверяет, что запахи не имеют химического привкуса и ощущаются отчетливо.

Пока колонки представлены только в виде концепции. Компания ищет инвесторов и разработчиков, чтобы доработать их. В Aromajoin уверены, что их разработка поможет лучше погрузиться в VR-метавселенные, видеоигры и фильмы.