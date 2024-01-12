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Павильон Минобороны начал работу на выставке «Россия» на ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия» начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.

«Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве», - отметили в ведомстве.

Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства «смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии».

«Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей», - добавил он.

Павильон состоит из квестовой‌ зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить «Командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе «БПЛА» посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке, пишет РИА Новости.

Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы «Военное образование Министерства обороны РФ», «Умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона «Профессии Министерства обороны РФ».

Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.