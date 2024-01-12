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Актер Данила Козловский уехал из России и выступает в Европе — СМИ

Актер Данила Козловский уехал из России и выступает на площадках Берлина и Лондона, пишет Telegram-канал Brief.

15 января в Лондоне актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт и Данила Козловский представят новую литературно-музыкальную программу, созданную по мотивам «Несерьёзных рассказов» Саши Чёрного, под фортепианный аккомпанемент Владислава Кузнецова.

Средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены на помощь детям, которые борются с онкологическими заболеваниями.

Напомним, в апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о специальной военной операции на Украине, а также призывов выходить на митинги.

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Козловский направил иск о защите чести и достоинства к активисту после того, как Бородин попросил проверить актера на экстремизм.

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В мае пресс-секретарь Козловского опровергал информацию о том, что тот покинул Россию.