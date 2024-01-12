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Фредерик X стал новым королем Дании

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года.

Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье, в этот момент сидевший по правую руку от нее Фредерик стал новым монархом. Церемония транслировалась на телеканале DR.

В своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнятся 52 года ее правления. 83-летняя королева объявила, что оставит престол своему сыну, наследному принцу Фредерику, пишет РИА Новости.

Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.