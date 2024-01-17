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Попова не исключила рост заболеваемости гриппом Б в России в конце февраля - марте

Рост числа заболевших гриппом Б может наблюдаться в России в конце февраля - марте, однако существующие в стране вакцины защищают от этого типа вируса. От этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Как правило, в марте, в апреле, может быть в конце февраля, все зависит от целого ряда особенностей, мы увидим еще определенный рост заболеваемости, связанный с гриппом Б. Но наши вакцины защищают и от этого геноварианта гриппа Б, который сегодня единично мы уже видим», - цитирует слова спикера ТАСС.

При этом волна заболеваемости, связанная с гриппом А, должна пойти на спад, по прогнозам экспертов, через три недели, уточнила Попова. «Но от того, что это будет через неделю или через три, тем, кто не соблюдает правила и рискует заболеть, собственно, тут ничего не меняется. А чтобы все поменялось, нужно беречь свое здоровье», - заключила она