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Главного инженера добывающего предприятия в России будут судить за смерть работника

Главного инженера добывающего предприятия Ферзиковского района Калужской области будут судить за смерть работника. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, в марте 2023 года 42-летний работник организации очищал дробильную установку по указанию главного инженера. Мужчина упал с установки и получил травму шеи. Однако произошедшее было решено не афишировать, чтобы не оформлять несчастный случай на производстве. Пострадавшего отвезли домой, и уже оттуда вызвали скорую помощь. В больнице от полученные травм мужчина умер.

В отношении главного инженера организации было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Во время расследования руководство отрицало не только факт получения травмы мужчины на рабочем месте, но и вообще факт его работы, позже эта информация была установлена судом, пишет kaluga-poisk.

За нарушение безопасности обвиняемому грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.