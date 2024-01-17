В России и мире

Причины более частого заболевания россиян коклюшем назвал врач

Рост заболеваемости коклюшем в России прокомментировал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По словам специалиста, в России в настоящее время используется коклюшная вакцина, содержащая в себе ослабленные бактерии инфекции. Она отличается от АКДС-вакцины (комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка) тем, что легче переносится организмом и вызывает меньше побочных эффектов, но при этом хуже вырабатывает иммунитет «на дистанции».

«Через какое-то определенное время иммунитет от коклюша начинает угасать. Для противодействия этому за рубежом делают еще одну вакцину для взрослых, но у нас взрослому населению ее не ставят. Поэтому взрослые сегодня составляют 80% источников инфекций у малышей», — рассказал Тимаков.

Педиатр добавил, что ситуация с коклюшем изменилась после пандемии коронавируса. Больницы не всегда могли поставить вакцины от коклюша детям, которые могли иметь медицинские отводы, и это привело к неполному охвату вакцинации населения.

«Коронавирусная инфекция изменила ответ нашего организма. Частично этот ответ ослаб, частично вирус изменил уже сформированную память иммунитета предыдущей вакциной или перенесенной инфекцией. Из-за этого население также стало чаще болеть коклюшем», — цитирует врача «Известия».

Миграционные потоки — еще одна причина роста заболеваемости. Коклюш могут завозить с собой мигранты из ближнего зарубежья, где сроки и программы вакцинации могли ухудшиться.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявили, что сегодня в России достаточно и иностранных, и отечественных вакцин от коклюша, главные причины роста заболеваемости — изменение антигенной структуры коклюша и недостаточный уровень вакцинации.