Проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи утвердили в Эстонии

Правительство Эстонии утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о правовой помощи, сообщает пресс-служба эстонского кабинета министров.
«Правительство утвердило законопроект о денонсации договора между Эстонией и Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Решение о расторжении договора должен будет утвердить парламент Эстонии», - цитирует сообщение РИА Новости.
Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, предусматривает упрощенную процедуру по ряду правовых вопросов. Помимо признания судебных решений, договор о юридической помощи также предусматривает запросы о доставке документов и сотрудничество в уголовных делах.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что обязательным условием заключения договора о правовой помощи является доверие к юридической системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие договора прекращается.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет следить за действиями Эстонии по денонсации договора и действия российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике.