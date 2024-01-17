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Активисты отловили «Хатико» в Приморье

Активисты отловили собаку, которая третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье в ожидании своего хозяина, сообщила волонтер Анна Бутенко.«Хатико»

Фото из соцсетей

Пес почти все время сидел на одном месте в районе моста в сторону поселка Врангель в Находке. Исхудавший зверь при этом смотрел в одну сторону, будто кого-то ждал. В будку, которую привезли волонтеры, собака не стала заходить. Вероятно, животное бросили, отмечала Бутенко. По ее словам, активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но достоверно установить ничего не удалось. Активисты вызвали специалиста из службы платного отлова.

«Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык. Оказалось, это девочка, поэтому будем стерилизовать ее», — приводит слова волонтера РИА Новости.

Пока собаку поместят на временную передержку, а дальше уже будут искать ей хозяев, отметила Бутенко.