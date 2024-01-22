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Ил-76 с десятками пленных на борту разбился под Белгородом

Российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, потерпел крушение в Белгородской области, сообщило Минобороны.

«Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе.

На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы, пишет РИА Новости.