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Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии

Московский городской суд назначил четыре года колонии общего режима одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности.

Фото: Telegram-канал Baza

«Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима», - говорится в приговоре судьи Ирины Вырышевой.

Стрелков признан виновным в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года, пишет «Интерфакс».

Время, проведенное им в СИЗО, будет включено в срок лишения свободы из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, заявил, что обвинительный приговор будет обжалован. «Решено, что обжалуем», - сказал он.

Процесс по делу Стрелкову проходил в закрытом режиме с 14 декабря 2023 года. В прениях сторон гособвинение предложило назначить Стрелкову четыре года 11 месяцев колонии общего режима. По словам адвоката Молохова, прокуратура попросила для его подзащитного «по максимуму».

Защита в прениях настаивала на оправдательном приговоре, указывая на недоказанность вины Стрелкова. Претензии к нему, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину Стрелков не признал.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

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Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

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В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к этой катастрофе.