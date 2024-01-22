Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.
Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей», — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Трепову обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по статье 327, пишет РИА Новости.
Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование.
Суд также приговорил к одному году девяти месяцам колонии Дмитрия Касинцева, прятавшего Трепову после теракта в кафе.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Как рассказывал председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.
В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.