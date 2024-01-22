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Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей», — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.

Трепову обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по статье 327, пишет РИА Новости.

Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование.

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Суд также приговорил к одному году девяти месяцам колонии Дмитрия Касинцева, прятавшего Трепову после теракта в кафе.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.

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Как рассказывал председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.

В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и с этой целью связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.