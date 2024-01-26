В России и мире

Россия заняла четвертое место в рейтинге европейских стран по уровню безработицы

Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге европейских стран по уровню безработицы в 2023 году, лидером стала Мальта, наибольший уровень безработицы отмечен в Испании, свидетельствует исследование РИА Новости.

Безработица в России в последние годы существенно снизилась, отмечают авторы исследования. На конец 2023 года уровень безработицы в России опустился до 2,9% против 3,7% в конце 2022 года и 6,1% в конце 2020 года. В текущем рейтинге Россия занимает высокую четвертую строчку, хотя еще в конце 2020 года была на восемнадцатой позиции.

Россия и ближайшие к Псковской области страны расположились в рейтинге на следующих строчках:

4 место - Россия (безработица в конце 2023 года на уровне 2,9%),

6 место - Белоруссия (3,4%),

24 место - Эстония (6,3%),

26 место - Латвия (6,5%),

28 место - Литва (6,6%),

30 место - Финляндия (7,5%).

Исследование безработицы в странах Европы проведено на основе оценок экспертов агентства. В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2023 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2022 года.