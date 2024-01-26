В России и мире

Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах

Мэрия Вильнюса с нового учебного года не будет предлагать шестиклассникам на выбор русский язык в качестве второго иностранного, оставив только языки Евросоюза, заявил вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Самоуправление создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на какой-нибудь язык Евросоюза», - приводит слова Шилериса портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, шестиклассникам предложат, помимо традиционных немецкого и французского языков, также испанский, который в этом учебном году в Вильнюсе изучают менее 200 детей. Со следующего он будет введен в пяти новых школах, пишет РИА Новости.

Вице-мэр уточнил, что на расширение преподавания языков ЕС в вильнюсских школах и «замену» русского языка в городском бюджете предусмотрен один миллион евро.

В начале января министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии.