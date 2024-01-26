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Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе

Грузовик и рейсовый автобус, следовавший по маршруту из Москвы в Нальчик, в ночь на 28 января попали в аварию на Кубани, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадало 13 человек, из них пять человек погибли. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения Павловского района», — добавили в пресс-службе.

Как отмечает «Лента.ру», трасса Р 217, где произошел инцидент, была частично перекрыта и установлено реверсивное движение. На месте происшествия работают оперативные службы.

Для ликвидации последствий аварии привлечено 27 человек и 11 единиц техники, из них 3 единицы техники и 8 человек из личного состава МЧС.