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На режиссера «Мастера и Маргариты» требуют завести дело за фейки об армии

На режиссера недавно вышедшего в прокат фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина требуют завести дело за фейки о Вооруженных Силах РФ и внести его в список экстремистов и террористов за финансирование ВСУ. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщают Telegram-каналы и российские средства массовой информации. По их данным, обращение к руководителям силовых структур направили представители организации «Зов народа».

Ранее в социальных сетях разошлись скриншоты, предположительно, со страницы Локшина. Около двух лет назад он репостил записи в поддержку Украины, а в годовщину начала СВО мечтал о победе Киева и выплате репараций. В настоящее время записей уже нет на странице, передают СМИ.

«Зов народа» призвал не выплачивать режиссеру дивиденды с нового фильма «Мастер и Маргарита», который демонстрируется в кинотеатрах.

Фото: dzen.ru