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Школьница отдала мошенникам, притворившимся ее бабушкой, 275 тысяч рублей

28.01.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

В Подмосковье мошенники выманили у 11-летней девочки 275 тысяч рублей, притворившись ее бабушкой. Об этом сообщает российские СМИ и Telegram-каналы.

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел в городе Королев. Школьница, находившаяся дома, ответила на телефонный звонок и услышала голос своей бабушки. Якобы родственница рассказала, что попала в аварию и теперь ее могут отправить в тюрьму.

После этого с девочкой начал разговаривать якобы следователь. Он сообщил, что девочке необходимо собрать для родственницы постельное белье, два полотенца и немного денег. Пребывавший в панике ребенок положил в конверт 250 тысяч рублей и $287 и вместе с остальными вещами передала их курьеру злоумышленников.

Затем она рассказала эту историю отцу, который сразу понял, что за произошедшим стоят преступники, которые смогли подделать голос их родственницы. Мужчина обратился в полицию, передает «Газета.ру», возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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