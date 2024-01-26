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Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини

Бразильская актриса Жандира Мартини, сыгравшая в сериале «Клон» (O Clone, 2001-2002), умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на информационный портал G1.

Скриншот из сериала «Клон»

По его данным, актриса умерла в больнице города Сан-Паулу после долгого курса лечения от онкологического заболевания.

Мартини сыграла в «Клоне» роль Зорайде. Это первый сериал в истории Бразилии, где показана жизнь мусульманских меньшинств, а также затронута тема клонирования. В России «Клон» впервые транслировался на Первом канале с 2004 по 2005 год.