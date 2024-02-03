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Умер актер серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс

Актер Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида в фильмах «Рокки», умер на 77-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на его менеджера.

Карл Уэзерс. Кадр из фильма «Рокки» (1976)

«Карл Уэзерс, который снимался в первых четырех фильмах "Рокки" в роли Аполло Крида с Сильвестром Сталлоне, умер в четверг... Ему было 76 лет», — говорится в публикации.

Уэзерс также снимался в фильмах «Хищник» (1987) и «Счастливчик Гилмор» (1996), пишет РИА Новости. Кроме того, он известен по роли в сериале «Мандалорец», за работу в котором его номинировали на премию «Эмми».