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В России планируют расширить календарь прививок

Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений президента по расширению данного направления.