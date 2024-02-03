Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
2024 вызовы и угрозы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
 
 
 
ещё В России и мире 03.02.2024 10:200 В России планируют расширить календарь прививок 03.02.2024 10:200 В России планируют расширить календарь прививок 03.02.2024 09:410 Умер актер серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс 02.02.2024 17:291 Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год 02.02.2024 07:352 Горизонты обучения IT-специалистов расширяются: «Школа 21» появилась в Ярославле 01.02.2024 22:300 Путин попросил заранее планировать территории для развития кампусов вузов
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4111 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 27.01.2024 18:361 Интерактив: А если убьёт? 02.02.2024 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 29.01.2024 16:274 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России планируют расширить календарь прививок

03.02.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений президента по расширению данного направления.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 202 человека
03.02.2024, 10:400 Почти 65% родителей довольны качеством питания в псковских школах 03.02.2024, 10:200 В России планируют расширить календарь прививок 03.02.2024, 10:000 Псковские полицейские проинформировали родителей об опасности соцсетей и общения с незнакомцами 03.02.2024, 09:410 Умер актер серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс
03.02.2024, 09:230 Реставрацию Пороховых погребов завершили в Пскове 03.02.2024, 09:001 Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает 90-летие 02.02.2024, 22:001 Приставы проводят в Псковской области акцию «На защите ваших прав» 02.02.2024, 21:400 Псковские школьники могут проверить знания по окружающему миру и экологии на всероссийской олимпиаде
02.02.2024, 21:290 В Центробанке рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП 02.02.2024, 21:200 Операция купли-продажи шин закончилась для псковича потерей 50 тысяч рублей 02.02.2024, 21:140 Обязанности по содержанию контейнерных площадок для ТКО закреплены за управляющими компаниями - «Экопром» 02.02.2024, 21:000 Промышленность предложила ввести ограничения льготного потребления электроэнергии в РФ
02.02.2024, 20:400 Более 3 тысяч новорожденных получили СНИЛС в Псковской области за 2023 год 02.02.2024, 20:320 Церемония спецгашения почтовой марки в честь векового юбилея Александра Матросова пройдет в Великих Луках 02.02.2024, 20:200 Мастер-класс для желающих научиться пользоваться фотошопом проведут в Пскове 02.02.2024, 20:100 В России ежегодно выявляют порядка 4 тысяч детей с онкологическими заболеваниями
02.02.2024, 20:000 Юные псковские корреспонденты могут принять участие в профессиональном конкурсе 02.02.2024, 19:400 Рекорд по объему дорожного строительства установили в России 02.02.2024, 19:301 Великолукский свиноводческий комплекс занял 5 место в рейтинге крупнейших производителей мяса в России 02.02.2024, 19:200 Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое
02.02.2024, 19:100 Две трети банковских переводов жители Псковской области делали через СБП 02.02.2024, 19:070 Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу 02.02.2024, 19:002 В РСТ заявили об увеличении трат иностранных туристов в РФ в два раза за четыре года 02.02.2024, 18:450 Члены псковских профсоюзов отдадут дневной заработок на нужды СВО
02.02.2024, 18:271 Розыгрыш билетов на акцию «Влюбленные в искусство» проходит в Псковском музее 02.02.2024, 18:150 Порядка 70 псковских «дружинников» завершают обучение в центре «Воин» 02.02.2024, 18:001 Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов 02.02.2024, 17:551 Как выявить обман с расчетом пенсии, объяснил эксперт
02.02.2024, 17:500 «То, что касается каждого»: о мерах соцподдержки рассказали псковичам 02.02.2024, 17:440 Более 50 команд соревновались в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова 02.02.2024, 17:370 Сотрудники псковского УФСИН помогли раскрыть почти 400 преступлений в 2023 году 02.02.2024, 17:360 Значение слова «рундук» раскрыли в псковском музее
02.02.2024, 17:291 Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год 02.02.2024, 17:260 Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом 02.02.2024, 17:251 Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей 02.02.2024, 17:140 За неделю число волонтеров проекта ФКГС выросло в 4 раза
02.02.2024, 17:050 Юный пскович занял второе место в международном шахматном турнире 02.02.2024, 16:540 Мемориальные доски в память о героях СВО открыли на фасаде здания Родинской школы 02.02.2024, 16:511 Лекция о старообрядцах пройдет в Пскове 9 февраля 02.02.2024, 16:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 февраля
02.02.2024, 16:290 Движение автотранспорта на участке улицы Лагерной в Пскове закроют с 5 февраля 02.02.2024, 16:231 Более 3 тысяч обращений зафиксировала система «Инцидент Менеджмент» в Псковской области 02.02.2024, 16:170 Мужчину осудили в Бежаницах за нападение на двух таксистов 02.02.2024, 16:060 На учете в Великих Луках стоят 70 неблагополучных семей
02.02.2024, 16:020 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 02.02.2024, 15:570 «Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96% 02.02.2024, 15:480 В Псковском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре 02.02.2024, 15:422 ЛДПР проводит опрос для выявления основных проблем Псковской области
02.02.2024, 15:320 ООО «Айсен» не смогло обжаловать попадание в реестр недобросовестных поставщиков в Псковской области 02.02.2024, 15:290 Псковички стали победительницами первенства СЗФО по футзалу 02.02.2024, 15:170 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму? 02.02.2024, 15:150 Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения
02.02.2024, 15:060 «Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима. ВИДЕО 02.02.2024, 14:490 Полномочия депутата Великолукской гордумы Екатерины Семёновой прекратили досрочно 02.02.2024, 14:422 Более 600 соотечественников переехали в Псковскую область в прошлом году из-за рубежа 02.02.2024, 14:280 Ресурсный центр поддержки пожилых людей начал свою работу в Пскове
02.02.2024, 14:240 Инъектирование стен завершают в башне Нижних решеток в Печорах 02.02.2024, 14:090 Судимого 22-летнего великолучанина задержали по подозрению в новых преступлениях 02.02.2024, 14:050 Первые в России «очки будущего» станут доступны псковичам уже в марте 02.02.2024, 13:590 «Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки. ВИДЕО
02.02.2024, 13:560 Новую программу по труду в школах планируют утвердить к 1 июня 02.02.2024, 13:380 Снег и до +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля 02.02.2024, 13:280 Выбивать долги с россиян будут при помощи роботов 02.02.2024, 13:250 Мошенники рассылают ложные сообщения от имени главы Новосокольнического района
02.02.2024, 13:240 2024: вызовы, угрозы, ожидания 02.02.2024, 13:180 Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата в президенты России 02.02.2024, 13:090 Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли Псковской области свыше 1,6 млрд рублей 02.02.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с рок-группой «Портал»
02.02.2024, 12:590 Антон Минаков: Доверие к дистанционному электронному голосованию выросло 02.02.2024, 12:540 Борис Елкин призвал подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС 02.02.2024, 12:480 Более половины жителей Псковской области прошли диспансеризацию в течение последних двух лет 02.02.2024, 12:360 Псковские таможенники не дали жителю Германии вывезти из РФ коллекцию минералов
02.02.2024, 12:321 «Зверьё моё»: Собака для джентльмена 02.02.2024, 12:320 «Разрушающее мозг» блюдо назвала диетолог 02.02.2024, 12:190 Уехавшего из РФ экс-члена псковского «Яблока» заочно заключили под стражу 02.02.2024, 12:180 На участие в онлайн-голосовании на выборах подали 740 тысяч заявок
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru