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Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения властей Эстонии не продлевать ему ВНЖ.

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии объявил, что принял решение не продлевать вид на жительство митрополита Евгения, посчитав, что он представляет угрозу безопасности государства. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть страну, пишет РИА Новости.

Сам митрополит Евгений назвал решение МВД «политически мотивированным» и направил в департамент полиции и погранохраны свои возражения на отказ в продлении его временного вида на жительство. Ответа на его письмо пока нет.

«В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысел Божий», - сказал в воскресенье митрополит Евгений после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина. Запись опубликована на YouTube-канале собора.

Он отметил, что сейчас нет гонений, как в советское время, когда «лилась кровь». «Всякое время является благодатным, нужно благодарить Бога за то, что мы переживаем какие-либо скорби, нестроения. Только нужно понимание, что все это делается промыслом Божиим ради нашего спасения», - объяснил иерарх и попросил молиться за него.

ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.

Митрополит Евгений, который возглавляет ЭПЦ с 2018 года, заявлял порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель.