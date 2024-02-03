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Сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов тестируют в России

В России тестируют сервис, который предотвратит столкновение дронов и самолетов в небе - НИЦ «Аэроскрипт» запустил эксперимент по обмену данными между цифровой платформой «Небосвод», в которой отображается траектория движения беспилотников, и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний, рассказал заместитель генерального директора «Аэроскрипт» Андрей Яблоков.

«Мы тестируем сервис по обнаружению конфликтов (а в отдельном будущем - предупреждения столкновений) дронов в небе. И сейчас мы приступили к экспериментам по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод" и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний. Это направлено на то, чтобы минимизировать риски, возникающие при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации», - сказал Яблоков.

«Небосвод» агрегирует данные о беспилотном авиатрафике, в том числе о траектории движения дронов. Обмен данными позволит пилотируемым авиакомпаниям получать сведения, какие беспилотники летают в определенной зоне. Соответственно, операторы дронов и пилоты смогут безопасно планировать свои полеты и отслеживать воздушную обстановку, пишет РИА Новости.

В конце 2023 года НИЦ «Аэроскрипт» представил цифровую платформу, с помощью которой можно отслеживать данные о полетах беспилотных авиасистем в России - к ней с 2024 года смогут подключиться 90% отечественных беспилотных авиасредств. В этом году компания планирует добавить сервисы, которые смогут оценивать риски на земле, обнаруживать конфликты в воздухе, а также отслеживать беспилотники, которые выполняют работу по оценке рисков на земле и обнаружения конфликтов в воздухе; а также БВС, выполняющих полеты без допуска.

«Небосвод» - это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.