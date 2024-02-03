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Регионы должны создать программу по подготовке специалистов, заявил Путин

Регионы России в связке с министерствами, вузами и крупными предприятиями должны создать программу по подготовке специалистов, плотно работая в связке, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

«Я прошу создать программу между министерствами, между регионами соответствующими, высшими учебными заведениями и научными центрами, крупными нашими компаниями. Это очень важная работа», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, нужно обязательно на региональном уровне подключаться к этой работе и выделять на это деньги.

«Нам нужна более плотная связь, более плотная связь между школой, вузом, научным центром и экономикой», - добавил президент.