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В Анталье зафиксировали отток россиян из-за дорого жилья

Подорожавшее жилье в турецкой курортной Анталье стало причиной миграции россиян в другие страны, пишет «Прайм» со ссылкой на издание Posta.

Власти Турции в январе прошлого года ужесточили проверки заявок от иностранных граждан на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняют, без доказательств пребывания в стране в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти повысили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

«Рост цен на жилье в Анталье в долларовом эквиваленте также затронул иммигрантов из России и Украины в 2023 году. Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, 10 кварталов были закрыты для иностранцев с видом на жительство, а в других кварталах россияне начали мигрировать в другие страны из-за непродления срока действия вида на жительство. За последний год численность иностранного населения, постоянно проживающего в Анталии, сократилась на 40 тысяч человек», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что Анталья является наиболее предпочтительным местом отдыха для граждан из стран СНГ, особенно россиян.

Согласно официальным данным турецких властей, к январю 2024 года страну за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.