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Учительница из Пензы совратила 15-летнего ученика и платила ему за молчание

Молодая учительница математики из Пензы совратила и несколько раз вступила в интимные отношения с 15-летним учеником. После этого подросток требовал с неё миллион рублей за своё молчание.

Фото: Shot

По данным Telegram-канала Shot, осенью прошлого года 22-летняя учительница из пензенской гимназии несколько раз переспала со своим учеником. Сначала она позвала его к себе домой, а вскоре их интимные отношения продолжились в подъезде её дома и в её автомобиле Lada.

Школьник потребовал за своё молчание один миллион рублей. В противном случае обещал всё рассказать родителям и угрожал уголовной ответственностью. В итоге они договорились, что учительница будет платить в рассрочку.

Учительнице это быстро надоело, и она написала заявление в полицию за вымогательство. Когда вскрылись все детали истории, педагога задержали. На допросе она созналась во всём и рассказала, что всё было по обоюдному согласию. Против неё возбудили дело по статье «Развратные действия», ей грозит до трёх лет тюрьмы.