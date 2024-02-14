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Девятилетний россиянин потратил полмиллиона рублей во время игры в компьютер

Ребенок в Калужской области во время игры в компьютер потратил полмиллиона рублей с банковской карты родителей, сообщает Центр управления регионом.

9-летний ребенок из города Малоярославца играл в виртуальную игру и в процессе игры перевел авторам полмиллиона рублей.

«В данном случае пострадал лишь семейный бюджет, но изобретательность преступников растёт. Мошенники используют разные схемы, вовлекая в это поле детей», - приводит замечание ЦУР Kaluga-poisk.

Специалисты ЦУР посоветовали россиянам говорить с детьми о правилах поведения в Сети, объяснять им, что не следует делиться личной информацией о себе и своей семье в Интернете, что люди могут выдавать себя за кого-то другого, использовать мошеннические схемы. Также следует объяснить, что ни в коем случае нельзя отправлять СМС или данные карт родителей, чтобы получить доступ или забрать приз.