Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё В России и мире 14.02.2024 09:010 Департамент полиции Эстонии предупреждает россиян о возможном закрытии границы 16.02.2024 14:430 Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве 15.02.2024 20:400 Россия заняла четвертое место в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет 15.02.2024 13:270 В Белоруссии ввели режим КТО в районе, граничащем с Украиной 14.02.2024 13:540 Девятилетний россиянин потратил полмиллиона рублей во время игры в компьютер 14.02.2024 09:010 Департамент полиции Эстонии предупреждает россиян о возможном закрытии границы
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве

16.02.2024 14:43|ПсковКомментариев: 0

Соглашение о приграничном сотрудничестве заключили Печорский муниципальный округ Псковской области и Докшицкий район Витебской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, торжественная церемония подписания состоялась в пятницу, 16 февраля, в рамках Дней Витебской области Республики Беларусь на Международной выставке-форуме «Россия».

Подписи под документом поставили руководители муниципалитетов — Валерий Зайцев и Олег Коваленок. На мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, Государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и другие официальные лица.

Соглашение определяет направления и формы взаимодействия между муниципалитетами приграничных регионов.

Планируется развивать взаимные и долгосрочные контакты в сферах туризма, образования, здравоохранения, в областях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, культуры, физической культуры и спорта. Для обмена опытом Печорский муниципальный округ и Докшицкий район предполагают проводить совместные мероприятия.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев подчеркнул, что соглашение будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между приграничными регионами Союзных государств. «Этот эффективный механизм еще сильнее укрепит связь между муниципалитетами, позволит взаимодействовать на постоянной основе — проводить форумы, семинары, совместно решать актуальные вопросы развития территорий, поддерживать культурный и образовательный обмен. Мы всегда рады видеть наших друзей на святой Печорской земле», — сказал по итогам подписания соглашения Валерий Зайцев.

Отметим, что Псковская и Витебская области активно развивают сотрудничество на муниципальном уровне. В прошлом году Псков и Витебск стали городами-побратимами, документ подписан во время Дней Псковской области в Витебске в июле 2023 года. Тогда же Псковский и Бешенковичский районы договорились о сотрудничестве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 285 человек
16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 16.02.2024, 15:220 Александр Либ: В 6 лет почувствовал, что я Робертино Лорети 16.02.2024, 15:180 Мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников: псковичи узнали о программе кандидата в президенты от «Новых людей» 16.02.2024, 15:110 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися. ВИДЕО
16.02.2024, 15:030 Сотрудник частной охранной организации умер на работе в Пскове 16.02.2024, 14:530 Новый глава соцкомитета, медаль директору ППК и приватизация аптеки 16.02.2024, 14:430 Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве 16.02.2024, 14:280 Умер Алексей Навальный
16.02.2024, 14:250 Около 300 спортсменов примут участие в финале КЭС-баскета по СЗФО в Пскове 16.02.2024, 14:190 Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи 16.02.2024, 14:011 Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове 16.02.2024, 13:371 Михаил Ведерников - о сотрудничестве с Витебской областью: Мы объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова
16.02.2024, 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 16.02.2024, 13:273 Школьные страдания 16.02.2024, 13:120 В день именин Гейченко Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку «Завет внуку» 16.02.2024, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне
16.02.2024, 12:490 Александр Козловский провел прием граждан в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:470 Пенсию по возрасту в 2024 году можно оформить за несколько часов 16.02.2024, 12:320 Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации 16.02.2024, 12:290 Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве
16.02.2024, 12:151 Минобрнауки попросили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов и биотехнологов 16.02.2024, 12:100 Мастер-класс по аргументации прошел в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися 16.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 февраля
16.02.2024, 11:530 Мебельщик-мошенник обманул семерых великолучан 16.02.2024, 11:500 Психологи МЧС в Псковской области оказали помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом 16.02.2024, 11:430 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне 16.02.2024, 11:330 «Пастырь»: Особенности предпостового периода. ВИДЕО
16.02.2024, 11:210 Прокуратура добивается организации освещения на трех улицах в Великих Луках 16.02.2024, 11:090 Два автомобиля не разъехались на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове 16.02.2024, 11:020 «Зверьё моё»: Полицейские собаки 16.02.2024, 11:010 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися
16.02.2024, 10:5811 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 16.02.2024, 10:510 Директора ППК Любовь Николаеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом» 16.02.2024, 10:450 Социальный комитет Псковской гордумы возглавила Марина Борисенкова 16.02.2024, 10:420 Алкоголика в Великих Луках навсегда лишили водительских прав
16.02.2024, 10:331 Доходы бюджета Пскова на 2024 год выросли более чем на 100 млн рублей 16.02.2024, 10:210 Набор сковородок и кастрюлю украли трое мужчин из магазина в Пскове 16.02.2024, 10:082 Выращивание конопли для сбыта обернулось для великолучанина десятью годами тюрьмы 16.02.2024, 09:560 Особенности проживания в домах-памятниках обсудили в Штабе общественной поддержки в Пскове
16.02.2024, 09:470 Андрея Анисимова допустили к дальнейшему участию в конкурсе на должность руководителя областного Фонда капремонта 16.02.2024, 09:400 Продажи легковых авто с пробегом в январе снизились на 10% 16.02.2024, 09:300 Проверяющие наткнулись на грызунов в продуктовом магазине в Великих Луках 16.02.2024, 09:151 В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки
16.02.2024, 09:000 Юрист раскрыл, почему с 1 апреля будет невыгодно везти авто из-за границы 16.02.2024, 08:450 Почти треть продаж спиртного в России пришлась на водку в 2023 году 16.02.2024, 08:290 Половина опрошенных компаний в Псковской области знают об онкозаболеваниях у своих сотрудников 16.02.2024, 08:200 Большинство пожилых россиян считают мессенджеры удобными для общения
16.02.2024, 08:100 Врач оценил вероятность прироста населения в России 16.02.2024, 07:560 Глава Гидрометцентра назвал нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия 16.02.2024, 07:350 Чем опасно внезапное отключение интернета, объяснил IT-эксперт 16.02.2024, 07:190 Перечислены самые популярные пароли россиян за 2023 год
16.02.2024, 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 15.02.2024, 22:114 Мошенники стали рассылать сообщения от имени главы Псковского района 15.02.2024, 22:000 Пропавшего 31 декабря пенсионера продолжают искать в Великих Луках 15.02.2024, 21:470 Следователи провели в школах Пскова классные часы по правовой грамотности
15.02.2024, 21:421 Убийца украл смартфон у женщины в День святого Валентина в Пскове 15.02.2024, 21:400 Выставка участника реставрации Эрмитажа и Большого театра откроется в Пскове 15.02.2024, 21:342 Порядка 330 врачей и медработников среднего звена не хватает в псковских селах 15.02.2024, 21:200 Псковские прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»
15.02.2024, 21:140 Печорские «Счастливчики» примут участие во Всероссийской битве хоров 15.02.2024, 21:000 Россиянам стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов 15.02.2024, 20:520 Борис Елкин: День вывода войск из Афганистана - важное событие для многих псковских семей 15.02.2024, 20:400 Россия заняла четвертое место в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет
15.02.2024, 20:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 февраля 15.02.2024, 20:200 Концерт «Река времён» памяти поэта Державина состоялся в Пскове 15.02.2024, 20:111 Максимальная ставка по вкладам в рублях в первой декаде февраля снизилась до 14,83% 15.02.2024, 20:020 «Мужской разговор» со студентами псковского колледжа провел Юрий Бурлин
15.02.2024, 20:001 О летчиках истребительной авиации расскажут псковичам 15.02.2024, 19:454 Псковские следователи приняли участие в митинге в годовщину вывода советских войск из Афганистана 15.02.2024, 19:400 Госдума упростила исключение юрлиц из реестра экономических операторов 15.02.2024, 19:300 Дополнительные меры по снижению смертности от внешних причин разработают в Псковской области
15.02.2024, 19:240 Портфель сбережений физлиц в национальной валюте будет расти – эксперты 15.02.2024, 19:200 О защите от кражи аккаунтов расскажут школьникам в рамках проекта «Цифровой ликбез» 15.02.2024, 19:100 Следователи продолжают искать пропавшую девочку в Порховском районе 15.02.2024, 19:002 Психолог обсудила с псковичками, как сохранить любовь в браке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru