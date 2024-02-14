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Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве

Соглашение о приграничном сотрудничестве заключили Печорский муниципальный округ Псковской области и Докшицкий район Витебской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, торжественная церемония подписания состоялась в пятницу, 16 февраля, в рамках Дней Витебской области Республики Беларусь на Международной выставке-форуме «Россия».

Подписи под документом поставили руководители муниципалитетов — Валерий Зайцев и Олег Коваленок. На мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, Государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и другие официальные лица.

Соглашение определяет направления и формы взаимодействия между муниципалитетами приграничных регионов.

Планируется развивать взаимные и долгосрочные контакты в сферах туризма, образования, здравоохранения, в областях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, культуры, физической культуры и спорта. Для обмена опытом Печорский муниципальный округ и Докшицкий район предполагают проводить совместные мероприятия.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев подчеркнул, что соглашение будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между приграничными регионами Союзных государств. «Этот эффективный механизм еще сильнее укрепит связь между муниципалитетами, позволит взаимодействовать на постоянной основе — проводить форумы, семинары, совместно решать актуальные вопросы развития территорий, поддерживать культурный и образовательный обмен. Мы всегда рады видеть наших друзей на святой Печорской земле», — сказал по итогам подписания соглашения Валерий Зайцев.

Отметим, что Псковская и Витебская области активно развивают сотрудничество на муниципальном уровне. В прошлом году Псков и Витебск стали городами-побратимами, документ подписан во время Дней Псковской области в Витебске в июле 2023 года. Тогда же Псковский и Бешенковичский районы договорились о сотрудничестве.