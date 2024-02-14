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Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США

Эквадор отменит решение о передаче российской техники США, сообщил РИА Новости посол в Кито Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом Даниэлем Нобоа.

«В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», — сказал он.

По словам посла, Нобоа подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, Кито не может позволить втянуть себя в конфликт.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сказал Спринчан.

При этом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США.

«Формально об этом станет известно в начале следующей недели», — добавил дипломат.

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В конце января Нобоа заявил, что Эквадор обменяет старую российскую и украинскую технику на новую американскую. По его словам, речь шла о 200 миллионах долларов. Причем, утверждал президент, обмен произойдет, несмотря на позицию России и положения контрактов, запрещающие передачу военной техники третьей стороне. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.