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Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов

Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство указывает, что в понедельник с компетентным ведомством Эквадора состоялись консультации по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой продукции. С российской стороны переговоры вела замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, с эквадорской – исполнительный директор агентства по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора Патрисио Алмейда Гранха.

«Исполнительный директор AGROCALIDAD отметил, что в отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортеров уже приняты соответствующие меры - увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Кроме того, компетентное ведомство обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости.

Алмейда Гранха пригласил представителей Россельхознадзора посетить Эквадор, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов. Кроме того, стороны договорились в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и AGROCALIDAD об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска.

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, в понедельник прошли технических консультации.

В процессе этих консультаций стороны также обсудили вопрос поставок эквадорских гвоздик через страны Европейского союза – Латвию, Литву и Нидерланды; ранее Россельхознадзор отправил уполномоченным органам указанных стран обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию цветов в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, запрет на ввоз при этом не вводился.

«Юлия Швабаускене и Алмейда Гранха отметили, что заключение Меморандума о взаимопонимании позволит увеличить число прямых поставок цветов из Эквадора в Россию, что поможет решить проблему», - говорится в сообщении.