В России и мире

Съезд депутатов в Приднестровье решил обратиться за помощью к РФ

В проект резолюции съезда депутатов всех уровней, который открывается сегодня в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, включили пункт об обращении за помощью к России.

В документе предлагается принять обращение в адрес Совфеда РФ и Госдумы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья. В ПМР объясняют причину подобного обращения усилением давления со стороны Молдавии. Кроме того, депутаты просят Россию учесть тот факт, что в республике на постоянной основе проживают более 220 тысяч граждан России.

Также депутаты съезда в своем проекте упоминают об уникальном положительном опыте российской миротворческой миссии и о статусе России как гаранта и посредника в переговорном процессе, пишет «МК.RU».