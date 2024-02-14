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Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих, следует из текста документа, опубликованного в пятницу на портале правовой информации.

«Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выручки», - говорится в документе. Основной задачей учебно-боевых центров является совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон.

Питание личного состава воинских контингентов, согласно документу, обеспечивается на безвозмездной основе. Эти контингенты обеспечиваются электроэнергией, медициной, горюче-смазочными материалами сторон, пишет РИА Новости.

Согласно статье 11, «личный состав воинского контингента направляющей сторон может применять личное оружие, вооружение и специальную технику при выполнении задач». «Порядок применения личного оружия, вооружения и специальной техники определяется законодательством применяющей стороны», - говорится в документе.

Документ также определяет, что «любая информация, передаваемая в рамках настоящего соглашения, независимо от его формы и содержания, используется исключительно в его целях». «Информация, полученная одной из сторон в ходе сотрудничества, не должна использоваться в ущерб другой стороне», - прописано в статье 16 документа.