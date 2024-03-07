В России и мире

McDonalds в Японии намерен выпустить линию духов с ароматом картофеля фри

Японское подразделение американской сети ресторанов быстрого питания McDonalds намерено выпустить серию духов с ароматом картофеля фри. Об этом сообщается в официальном аккаунте в X.

«Мы создали духи с запахом картофеля! Идеально подходит для вашего важного свидания», — говорится в сообщении.

McDonalds намерена выпустить в Японии духи в трех вариантах: классическом, с ароматом приправы из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также с запахом приправы из чеснока, майонеза и черного перца. Последние две приправы сейчас представлены в сети ресторанов как дополнение к картофелю. Их необходимо высыпать в специальный пакетик с ним и потрясти, пишет ТАСС.

Флаконы для духов, судя по рекламе, будут оформлены либо в виде классических красных коробочек для картофеля фри, либо в виде бумажных пакетиков.

Компания пока не сообщила дату начала продаж и цену на продукцию.