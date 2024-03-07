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Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы из-за поддержки РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за ее слов в поддержку РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис.

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», - сказал он.

По оценке литовских инстанций, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы, пишет ТАСС.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

В интервью российским СМИ народная артистка России Лиепа сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков. В ответ балерина отметила, что не намерена менять позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданств.