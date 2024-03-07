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Самый большой в мире ягодный торт весом 623,7 кг приготовили в Сочи

Кондитеры в Сочи приготовили самый большой в мире ягодный торт, вес которого составил 623,7 кг. Об этом рассказал глава Международного агентства регистрации рекордов России Влад Копылов.

Фото: «Известия»

На кадрах показано, что сверху на десерте выложена цифра «восемь» в честь Международного женского дня, а сам торт украшен ягодами: черникой, клубникой и малиной. В разрезе он многослойный. По окончании торжественной церемонии изделие начали раздавать гостям, пишут «Известия».

«Я поражен, ожидал другого. Но когда я увидел, что все-таки это случилось, понял, что это реально получился самый большой в мире ягодный торт», — отметил Влад Копылов.

Торт, который делали три дня, в длину составляет 4 м, в ширину — 2 м 40 см, а в высоту — 13 см. Вес десерта рассчитывали по формуле, получилось 623,7 кг, уточнил глава Международного агентства регистрации рекордов.