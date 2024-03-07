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Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 11 марта, подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу.

Церемония поднятия флага прошла в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и кронпринцессы Швеции Виктории.

«Это исторический день, мы приветствуем Швецию в НАТО. (...) Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее», - заявил Столтенберг, добавив, что «двери альянса открыты», пишет «Интерфакс».

«Сегодня, поднимая флаг Швеции, мы выступаем единым фронтом единства и солидарности, мы привержены защищать друг друга», - добавил он.

В свою очередь, Кристерссон заявил, что, вступая в НАТО, «Швеция вернулась домой - к сотрудничеству в области безопасности с соседями».

Под звуки военного оркестра, сыгравшего национальный гимн Швеции, военнослужащие НАТО подняли флаг этой страны на мачту рядом с флагами других членов альянса.

Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

Официально Швеция присоединилась к Североатлантическому альянсу на прошлой неделе.