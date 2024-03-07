В России и мире

Британцам запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря, пишет РИА Новости.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляло право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.

Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для РФ, сказано в пояснительной записке.

Как отмечал замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, это соглашение было односторонним и давало полномочия и права только британской стороне, в то время как советским и российским рыбакам таких полномочий это соглашение не предоставляло.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права.

«Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря - это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона», - писал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили «колоссальное» количество трески - более 566 тысяч тонн.