В России и мире

Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России требует ответных мер - МИД

Враждебно настроенным по отношению к Российской Федерации представителям стран Прибалтики закрывают въезд в страну, заявило МИД России на своем сайте.

«Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям»,- подчеркнули в министерстве.

В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты.

«Данный перечень может быть расширен в любое время», - подчеркнули в МИД России.