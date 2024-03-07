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Министр юстиции Эстонии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет уйдет в отставку из-за скандала с арендой квартиры у своего пасынка, что привело к коррупционным обвинениям. Об этом 16 марта сообщила эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

Ранее в прессе появились сведения о том, что во время исполнения обязанностей министра Лаанет снимал квартиру в Таллине у компании пасынка за средства государства общей суммой более €12 000 за два министерских срока. По законам страны, лицам, занимающим государственные должности, запрещено принимать решения или действовать в отношении «связанного с ним лица», пишут «Известия».

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили», — заявил Калле Лаанет.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас поблагодарила Лаанета за работу и приняла заявление об отставке. Он продолжит выполнять свои обязанности, пока президент не назначит нового главу минюста по предложению премьер-министра.