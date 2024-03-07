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Путин поручил правительству представить предложения по финансированию создания сети кампусов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая представить предложения по финансированию проекта создания в стране сети современных кампусов, а также по комплексному развитию прилегающих к кампусам территорий, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ представить предложения, касающиеся обеспечения выделения в необходимом объеме бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, обратив особое внимание на финансовое обеспечение работ по созданию кампусов, определенных по итогам отбора третьей очереди, начиная с 2027 года», - говорится в поручении.

Доклад по этому пункту поручений должны представить до 1 мая, а затем – ежеквартально, пишет РИА Новости.

Кроме того, президент поручил кабмину и региональным властям обеспечить внедрение системы мониторинга строительства кампусов, в том числе финансирования и эффективности использования земельных участков. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в те же сроки.

Также до 1 мая правительство и регионы должны будут представить предложения по комплексному развитию территорий, прилегающих к объектам кампусов, с учетом оценки градостроительного потенциала этих территорий и эффективности их использования.