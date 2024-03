В России и мире

Умер вокалист рок-группы Cockney Rebel Стив Харли

Британский музыкант Стив Харли, получивший известность как вокалист английской рок-группы Cockney Rebel, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) его семья.

«Мы с горечью сообщаем, что наш замечательный муж и отец мирно умер дома в окружении своей семьи. Птицы из леса, который он так любил, пели для него. Его дом был наполнен смехом его четырех внуков. Стивен. Стив. Отец. Дедушка. Стив Харли. Кем бы вы его ни знали, его сердце излучало лишь главные элементы. Страстность, доброта, щедрость. И много другое, в изобилии», - говорится в заявлении.

Cockney Rebel, выступавшая в жанрах глэм-рока, была образована в 1973 году в Лондоне. Пик ее популярности пришелся на середину 70-х годов прошлого столетия. Такие песни группы, как Make Me Smile (Come Up and See Me) и Here Comes The Sun (кавер-версия хита The Beatles), достигли вершины британских чартов в 1975 году. Композицию Make Me Smile перепели в общей сложности около 120 раз, в том числе такие исполнители и группы, как Робби Уильям и Duran Duran, она же вошла в саундтрек к удостоенной множества кинопремий комедии «Мужской стриптиз» (The Full Monty, 1997). Другая композиция группы - Sebastian, пишет ТАСС.

В 1977 года Харли начал сольную карьеру и писал для других музыкантов, например, для Рода Стюарта, сообщает телеканал Sky News.

В декабре 2023 года Харли объявил об обнаруженном у него онкологическом заболевании. Он был вынужден отменить концерты, запланированные на весну и осень 2024 года.