В России и мире

Путин поручил составить предложения по продвижению идей Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по созданию международной организации для продвижения идей Всемирного фестиваля молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по созданию международной организации, обеспечивающей эффективное использование наследия Всемирного фестиваля молодежи (2024 год) и дальнейшее продвижение его идей и ценностей, определив в том числе объем и источники финансирования деятельности этой организации», - говорится в поручении.

Срок – до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.