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Чучело Жар-птицы сожгли на Урале в завершении Масленицы

Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, пишет РИА Новости.

Жар-птицу построили к празднованию Масленицы в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль, ее высота составила 12 метров, ширина – 7 метров. Создавали инсталляцию семь человек, включая двух профессиональных плотников. Корпус, крылья и внешнее покрытие арт-объекта наносились в несколько этапов, на груди птицы установлены рейки, похожие на красное оперение.

Во время сожжения она «дышала» огнем из-за особенной конструкции – внутри построены воздуховоды, которые направляли пламя вверх к клюву. Отмечается, что это одно из самых высоких чучел в регионе.

«Наш арт-объект - единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии», – приводятся в сообщении слова директора «Парка Сказов» Алисы Ларионовой.

«Парк Сказов» – сказочная деревня семейного отдыха, посвященная народным сказкам и сказам писателя Павла Бажова. Ежегодно организаторы придумывают необычные арт-объекты и обличают в легенды сжигаемые чучела. Так, в 2020 году «под раздачу» попало ковидное чучело в медицинской маске, а в 2023 году сжигали трехглавого Змея Горыныча.