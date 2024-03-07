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Штрафы за отсутствие маркировки иноагентов с января превысили 3,7 млн рублей

Роскомнадзор с начала 2024 года наложил штрафы на общую сумму более 3,7 млн рублей на иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах, пишет ТАСС.

«Продолжается привлечение к административной ответственности иноагентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах. Только в этом году мы оштрафовали на 3,7 млн рублей, а общая сумма штрафов составила более 1 млрд рублей», - сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на брифинге в информационном центре ЦИК.