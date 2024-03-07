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В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Ленинградской области после смерти ребенка при визите в частную клинику стоматологии в Кудрово, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

«Следственным отделом по городу Всеволожску СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч.2 ст.238 УК РФ», - сообщает пресс-служба.

По данным следствия, 17 марта 2024 года в одной из частных клиник в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер, пишет РИА Новости.

«На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенка. Прокуратура Ленобласти организовала проверку.

По данным местного телеканала «78», шестилетнюю девочку привели в клинику родители на осмотр для справки, необходимой для замены кардиостимулятора, но врач их убедил в необходимости удалить зуб. После укола анестезии ребенку стало плохо, ее вырвало и стали закатываться глаза.